Реал впервые в своей истории разромлен в еврокубках в домашних стенах

Действующий победитель Лиги чемпионов неожиданно проиграл московскому ЦСКА - 0:3.

Мадридский "Реал" потерпел первое в своей истории домашнее поражение с разгромным счетом в еврокубках. Об этом сообщает Gracenote.

В рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский клуб уступил дома московскому ЦСКА со счетом 0:3.

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Ранее мадридская команда сыграла 252 домашних матча в еврокубковых соревнованиях и никогда не проигрывала с разницей более двух голов.

Впрочем, несмотря на поражение, "Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе G, набрав 12 очков. А вот ЦСКА хоть и набрал 7 очков (6 из них - победы над "Реалом" дома и в гостях), занял последнее, 4-е место в группе и не попал даже в Лигу Европы.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером определились все 16 участников плей-офф главного еврокубкового турнира.