Тренер Шахтера Фонсека: "Постоянно играть в Киеве? Почему бы и нет"

Наставник горняков подвел итоги последнего матча команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека подвел итог матча с "Лионом", в котором украинский клуб упустил возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хочу сказать о том, что на стадионе присутствовало 39 тысяч болельщиков. Чувствовали их поддержку на протяжении всего поединка, они создавали фантастическую атмосферу. Нас поддерживали в каждом эпизоде этого матча. Это самое главное, стоит больше обращать внимание на это и ценить такие вещи.

Нам очень нравится, и мы очень счастливы играть в Харькове. Привыкли играть там. Что я думаю по поводу того, чтобы играть все матчи в Киеве? Почему бы и нет. Сегодняшний матч показал, что в Киеве у "Шахтера" много болельщиков. В такую погоду не каждый придет на стадион», — заявил на пресс-конференции Фонсека, сообщает Sportarena.

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Также тренер горняков рассказал о выборе состава на игру с "Лионом".

«Почему я решил выпустить на замену Бутко, а не Ракицкого? Решил принять такое решение, и считаю его правильным. У "Лиона" практически не было моментов во втором тайме. Гол – это больше индивидуальные качества Фекира. Абсолютно уверен в том, что принял правильное решение – перевод Матвиенко в центр обороны усилил нашу игру.

У нас все получалось до пропущенного гола. Мы были очень близки к тому, чтобы два раза подряд пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня не получилось удержать то преимущество, которое мы заработали в начале матча. Благодаря индивидуальным качествам игрока "Лиону" удалось сравнять счет», - сказал португалец.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" в Киеве (1:1) и по итогам группового турнира занял третье место в группе F, пропустив вперед себя "Манчестер Сити" и "Лион". Горняки получили право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, где примет участие также и киевское "Динамо".