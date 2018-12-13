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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

01:21, 13 декабря 2018
Футбол
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twitter.com/championsleague

В 1/16 финала с первых мест вышли следующие команды: «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус».

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Со вторых мест вышли: «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».

Третьи места в группах и путевки в Лигу Европу получили: «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория», «Валенсия».

Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17 декабря.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда-Метрополитано" в Мадриде.

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Теги: #Лига чемпионов