Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
01:21, 13 декабря 2018Футбол
58 0
Чемпион Украины "Шахтер" выбыл в Лигу Европы.
twitter.com/championsleague
По итогам группового турнира Лиги чемпионов определились все участники плей-офф.
В 1/16 финала с первых мест вышли следующие команды: «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус».
Читайте такжеШахтер не сумел обыграть Лион и выбыл в Лигу Европы
Со вторых мест вышли: «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».
Третьи места в группах и путевки в Лигу Европу получили: «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория», «Валенсия».
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17 декабря.
Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда-Метрополитано" в Мадриде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter