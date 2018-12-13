Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Чемпион Украины "Шахтер" выбыл в Лигу Европы.

По итогам группового турнира Лиги чемпионов определились все участники плей-офф. В 1/16 финала с первых мест вышли следующие команды: «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус». Читайте такжеШахтер не сумел обыграть Лион и выбыл в Лигу Европы Со вторых мест вышли: «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед». Третьи места в группах и путевки в Лигу Европу получили: «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория», «Валенсия». Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится в понедельник, 17 декабря. Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда-Метрополитано" в Мадриде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter