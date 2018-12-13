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Коноплянка должен покинуть Шальке зимой - украинца выставили на трансфер

00:35, 13 декабря 2018
Футбол
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Коноплянка забил гол в Бундеслиге впервые с августа прошлого года / bundesliga.com

В связи с неудовлетворительными результатами «Шальке», наблюдательный совет клуба в составе финансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста и спортивного директора Кристиана Хайделя решил выставить на трансфер пять игроков.

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Кроме Коноплянки, в список попали хавбеки Йоханнес Гайс и Омар Маскарель, а также форварды Бреэль Эмболо и Франко Ди Санто. Решено, что эти футболисты должны покинуть клуб зимой, чтобы освободить место для других игроков.

Сообщается, что Коноплянка получает 5 млн евро в год, но при этом играет неубедительно. В текущем сезоне 29-летний украинец провел 12 матчей и сделал 2 голевых передачи.

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Теги: #Шальке#Евгений Коноплянка