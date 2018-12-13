Реал разгромно проиграл ЦСКА, Аякс и Бавария устроили матч-триллер (результаты всех матчей дня ЛЧ)
В среду состоялись заключительные восемь матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019. По их итогам расстановка команд в группах E, F, G и H приобрела окончательный вид.
Обладателем последней 16-й путевки в плей-офф турнира стал французский "Лион", который сыграл вничью с "Шахтером" в Киеве (1:1).
В остальных матчах обращает на себя внимание поражение "Реала" в родных стенах от российского ЦСКА (0:3). Впрочем, этот результат не повлиял на расстановку сил в группе G - "Реал" занял первое место в квартете, а ЦСКА - последнее и не попал даже в Лигу Европы.
Лига чемпионов. 12 февраля
Группа E
Бенфика - АЕК - 1:0
Аякс - Бавария - 3:3
Группа F
Манчестер - Сити - Хоффенхайм - 2:1
Шахтер - Лион - 1:1
Группа G
Виктория - Рома - 2:1
Реал - ЦСКА - 0:3
Группа H
Валенсия - МЮ - 2:1
Янг Бойз - Ювентус - 2:1