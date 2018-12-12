Шахтер не сумел обыграть Лион и выбыл в Лигу Европы

Матч завершился со счетом 1:1.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер принимал французский Лион.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды весьма осторожно начали матч, что было обсловлено тяжелыми погодными условиями - снегопад в Киеве, и ответственностью за результат поединка.

Тем не менее, первыми свыклись с обстановкой и скользким полем игроки Шахтера. На 22-й минуте Жуниор Мораес сблизился с воротами соперника и пробил под острым углом точно в дальний угол - 1:0. После этого горняки имели еще ряд шансов увеличить преимущество, а в концовке тайма Лион вполне мог неоднократно сравнять счет.

После перерыва продолжились "качели". И тут уже удача улыбнулась французам. На 65-й минуте игры удар Фекира с дальней дистанции - из-за линии штрафной площадки - пришелся прямо в угол ворот - 1:1.

В дальнейшем команды так и не сумели найти пути к воротам друг друга.

Таким образом, Шахтер не сумел обыграть Лион, занял 3-е место в итоговой таблице Группы F и в феврале продолжит выступления во втором по значиомости еврокубке Лиге Европы.