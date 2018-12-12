Полиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер - Лион
21:55, 12 декабря 2018Футбол
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Нарушители провоцировали полицию.
Нацполиция Украины
Сегодня перед матчем «Шахтер» – «Лион» на НСК «Олимпийский» возле станции метро у стадиона полиция Киева задержала 27 человек.
Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.
При этом на замечания полиции они не реагировали. Об этом сообщает официальный сайт Нацональной полиции Украины.
Всех задержанных доставили в отделение полиции.
Напомним, сегодня в Киеве проходит решающий матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». УНИАН проводит прямую онлайн-трансляцию игры.
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