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Полиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер - Лион

21:55, 12 декабря 2018
Футбол
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Нацполиция Украины

Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.

При этом на замечания полиции они не реагировали. Об этом сообщает официальный сайт Нацональной полиции Украины.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Напомним, сегодня в Киеве проходит решающий матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». УНИАН проводит прямую онлайн-трансляцию игры.

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Теги: #Нацполиция#Лига чемпионов