Полиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер - Лион

Нарушители провоцировали полицию.

Сегодня перед матчем «Шахтер» – «Лион» на НСК «Олимпийский» возле станции метро у стадиона полиция Киева задержала 27 человек.

Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.

При этом на замечания полиции они не реагировали. Об этом сообщает официальный сайт Нацональной полиции Украины.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Напомним, сегодня в Киеве проходит решающий матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион». УНИАН проводит прямую онлайн-трансляцию игры.