Шахтер - Лион: стали известны стартовые составы команд

В "основе" горняков выйдут Марлос, Тайсон и Коваленко.

Стали известны составы "Шахтера" и "Лиона" в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Шахтер» выйдет в таком составе: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Ракицкий, Патрик, Нем, Болбат, Кайоде.

Состав «Лиона»: Антони Лопеш, Жезон Денайер, Марсело, Кенни Тете, Марсал, Ферлан Менди, Уссем Ауар, Бертран Траоре, Люка Тузар, Мемфис Депай, Набиль Фекир.

В стартовой 11-ке горняков обращает на себя внимание отсутствие Ракицкого, который хоть и оправился от травмы, однако, видимо, не готов сыграть все 90 минут. Таким образом, в центре обороны сыграет Давид Хочолава.

С первых минут сыграют с "Лионом" Тайсон и Марлос. В стартовом составе также Виктор Коваленко. На острие атаки сыграет Мораес.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Лион" начнется в 22.00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.