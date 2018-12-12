Украинка Джима пропустит спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону

Лидер украинской команды из-за болей в горле в четверг не выйдет на старт.

Украинская биатлонистка Юлия Джима не сможет принять участия в спринтерской гонке в австрийском Хохфильцене, которая состоится завтра. Эта гонка откроет программу второго этапа Кубка мира.

Как сообщает Biathlon.com.ua, Юлия Джима почувствовала боль в горле еще в словенской Поклюке, а после переезда в Австрию недомогание лишь усилилось.

Заменой для Джимы во время гонки станет Ольга Абрамова.

Отметим, что после стартового этапа Кубка мира в Поклюке украинка Джима занимает шестое место в общем зачете благодаря победе в индивидуальной гонке.