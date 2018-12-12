Хацкевич: надеюсь, на матч Динамо придет больше болельщиков, чем на Шахтер

Поединок "Динамо" - "Яблонец" состоится в четверг в 19.55 на НСК "Олимпийский".

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с «Яблонцем», который состоится 13 декабря в 19.55 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Турнир скоротечен. В этом матче нужно будет учитывать погодные условия. Если дать любой команде играть в футбол, то будет тяжело. Будем пытаться больше контролировать мяч, больше времени проводить в атаке, но и не забывать о балансе между обороной и атакой. Надо бежать и вперед, и назад, играть и с мячом, и без мяча".

Относительно возможной ротации состава в этой игре Хацкевич сказал:

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"Только Буяльский не готовится к матчу. В декабре бывает, что и 16 человек не набирается. Сейчас у нас к матчу готовятся 22 футболиста. Наши бразильские ребята не будут целенаправленно готовиться к матчу.

Сейчас вернулся Беседин. Артем добавил нам то, чего не хватало, когда на позиции форварда выступал Вербич, – давление на защитников. С ним мы перестроились. На футбольное поле выходят только футболисты в оптимальной форме. Хотелось бы, чтобы он отметился забитыми мячами – это его основная задача. Он добавил нам вариативности в атаке".

Главный тренер "Динамо" выразил надежду, что газон "Олимпийского" не пострадает из-за проведения матча "Шахтер" - "Лион", который пройдет в среду.

"Погода не самая лучшая, но газон хорошего качества. Уверен, что и на завтра его подготовят. Для обеих команд поле будет одинаковое. Надеюсь, что на наш матч придет больше болельщиков", – добавил Хацкевич, которого цитирует Youtube-канал "Динамо".

Напомним, матч "Шахтер" - "Лион" состоится 12 декабря в 22.00 на "Олимпийском", а в четверг на этой же арене с 19.55 сыграют "Динамо" и "Яблонец".