Футболисты Лиона прогулялись по заснеженному Киеву (видео)
16:43, 12 декабря 2018Футбол
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Игрокам, по всей видимости, было не очень комфортно.
Матч "Шахтер" - "Лион" состоится сегодня в Киеве / gx.net.ua
Футболисты французского "Лиона" прогулялись по заснеженному Киеву. Игроки вместе с тренерским штабом прошлись по центру столицы - в районе Михайловской и Софийской площадей.
Погода в Киеве на данный момент не самая приятная для прогулки - днем идет сильный снег с дождем, и французским футболистам, по всей видимости, во время прогулки было не очень комфортно.
Balade de jour de match ❄️ #ShakhtarOLpic.twitter.com/tE27OlfWGQ— Olympique Lyonnais (@OL) 12 грудня 2018 р.
Напомним, что поединок заключительного тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" состоится сегодня, 13 декабря. Начало матча в 22.00. УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.
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