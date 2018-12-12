Футболисты Лиона прогулялись по заснеженному Киеву (видео)

Игрокам, по всей видимости, было не очень комфортно.

Футболисты французского "Лиона" прогулялись по заснеженному Киеву. Игроки вместе с тренерским штабом прошлись по центру столицы - в районе Михайловской и Софийской площадей.

Погода в Киеве на данный момент не самая приятная для прогулки - днем идет сильный снег с дождем, и французским футболистам, по всей видимости, во время прогулки было не очень комфортно.

Напомним, что поединок заключительного тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" состоится сегодня, 13 декабря. Начало матча в 22.00. УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.