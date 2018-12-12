Решение может быть продиктовано желанием УЕФА выйти на азиатские рынки.

В УЕФА обсуждают возможность проведения матчей Лиги чемпионов по выходным дням. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Sport Bild.

В обсуждении вопроса, по информации издания, участвуют президент организации Александр Чеферин и председатель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли.

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Подобное решение может быть продиктовано желанием УЕФА более активно занимать позиции на других рынках - к примеру, китайском. Из-за позднего времени начала матчей в будние дни крупнейший клубный турнир Европы становится труднодоступным для других регионов.

Обсуждаемая реформа предусматривает, что клубы должны будут чаще проводить матчи внутренних чемпионатов в будние дни.

По сообщениям Bild, в руководстве немецкого чемпионата знают об обсуждении и выступают против данной инициативы.

Как сообщал УНИАН, сегодня станет известен последний из 16-ти участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/2019.