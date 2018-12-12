CNN перед матчем Шахтер – Лион показал большой сюжет о горняках

Американским зрителям в прайм-тайм рассказали о Фонсеке, Зорро и Донецке

Один из главных американских телеканалов CNN не смог пройти мимо решающего матча Лиги чемпионов для "Шахтера" и сделал большой сюжет о Паулу Фонсеке.

Специальный репортаж был посвящен отдельному матчу, сообщается на сайте телеканала.

«Осталось только одно место в раунде ТОП 16 Лиги чемпионов, и «Лион» или «Шахтер» будут претендовать на него в среду вечером, когда сыграют в Украине. Победа любого из команд выведет их в следующий раунд; ничья будет в пользу Лиона. Но «Шахтер» имеет преимущество «дома» и зарекомендовал себя как компетентный и амбициозный игрок в еврокубках, особенно после того, как португальский менеджер Пауло Фонсека возглавил клуб 2 года назад. Возможно, вы уже слышали о нем, но его сложнее узнать без маски ...» - отмечают журналисты.

«Иногда очень сложно мотивировать моих футболистов на матчи чемпионата Украины, ведь на наши матчи ходит не так много болельщиков, как хотелось бы. Да и в целом ситуация непростая и для тренерского штаба. Сейчас мы располагаемся в Киеве — это прекрасный город. Однако, если бы у меня был выбор, то я конечно бы предпочел играть дома, в Донецке», — рассказал Фонсека в интервью CNN.

Сюжет вышел накануне игры Шахтер - Лион, которая сегодня вечером состоится в Киеве на НСК Олимпийский. В ней будет определяться последний участник плей-офф Лиги чемпионов. Чемпиона Украины в этом матче устроит только победа.

Полная версия интервью Паулу Фонсеки и авторский взгляд американских журналистов на «Шахтер» в полной версии сюжета.