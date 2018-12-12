Тренер донецкого Олимпика Шевчук: я бы не сказал, что мы провалили хотя бы одну игру

Молодой специалист, совсем недавно закончивший карьеру игрока, поделился впечатлениями о новом опыте - в качестве главного тренера команды Премьер-лиги.

Главный тренер «Олимпика» подвел итоги уходящего года, рассказал о кадровых изменениях в составе команды, оценил потенциал молодежной команды и поделился своими планами на предстоящий отпуск.

- Я считаю, что мы не выполнили задачу, которая была поставлена перед нами. Мы должны были находиться в первой «шестерке» -, отметил Вячеслав Шевчук в интервью клубной пресс-службе.

Говоря о работе своего тренерского штаба молодой специалист отметил:

- За столь короткий срок, который мы работаем в «Олимпике», наши требования футболисты воплощают в жизнь на футбольном поле. Я вижу, что есть прогресс, команда двигается вперед, к тому образцу, как мы хотим играть. Зимой постараемся укрепить некоторые позиции и двигаться дальше.

А говоря о конкретных матчах, заметил:

- Сложно выделить какой-то лучший или худший матч. В каждом поединке были хорошие и плохие отрезки. Запомнился больше всего матч в Полтаве, где мы полностью контролировали игру, вели в счете, но не смогли справиться с реализацией. «Ворскла» воспользовалась рикошетом, нанесла один удар в створ, и добыла победу. По организации и структуре игры эта встреча была оптимальной.

- Шансы всегда есть. Мы на каждую игру выходили с мыслью о победе. Я с первого дня настраивал ребят на максимальную работу, как на тренировках, так и в матчах. Только так можно прогрессировать. Мы выходили на матч с любым соперником играть в футбол и добиваться победы, не важно, какое место он занимал. Я бы не сказал, что мы провалили хотя бы одну игру.

Чемпионат показал, что «Шахтер» и «Динамо» стоят особняком, а все остальные – примерно равного уровня. Даже «Александрия», при всем к ним уважении, не отличается от других, даже в нижней «шестерке». Мы видим, какая плотность в таблице, каждый отбирает очки у каждого. Тот же «Львов» возьмите. Весной, конечно, будем ставить максимальную задачу – добыть победу в каждой из оставшихся игр. Потом посчитаем очки, даст Бог, попадем в топ-6. Шансы минимальные, но всегда нужно верить в себя, - отмечает Вячеслав Шевчук.

На данный момент "Олимпик" занимает 9-е место в турнирной таблице - имея в активе после 18 игр 4 победы при 7 ничьих и 7 поражениях и рахнице мячей 22:27. На счету команды 19 очков. От черниговской Десны, которая занимает 6-е место в таблице УПЛ, дончан отделяет 5 очков.