Президент Федерации футбола Мариуполя попросил УЕФА проверить киевское Динамо
13:00, 12 декабря 2018Футбол
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Динамо могло нарушить правила финансового фэйр-плей - не полностью уплатить налоги с зарплат футболистов.
УЕФА попросили разобраться с выплатой налогов киевским Динамо / ffu.ua
Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев отправил письмо в адрес президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чиферина с просьбой проверить деятельность ФК Динамо (Киев).
Об этом руководитель приазовского клуба сообщил в личном аккаунте в Facebook.
"Сегодня отправил письмо Президенту УЕФА Александеру Чеферину в отношении ФК Динамо и ФК Шахтёр, о полученной публично информации о неуплате налогов", - отметил Журавлев.
Ранее сообщалось, что Журавлев обратился с письмом к Комитету по аттестации Федерации футбола Украины. Чиновник считает, что владельцы Динамо скрывают настоящие доходы игроков клуба и занижают суммы выплат по налогам.
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