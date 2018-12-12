Президент Федерации футбола Мариуполя попросил УЕФА проверить киевское Динамо

Динамо могло нарушить правила финансового фэйр-плей - не полностью уплатить налоги с зарплат футболистов.

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев отправил письмо в адрес президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чиферина с просьбой проверить деятельность ФК Динамо (Киев).

Об этом руководитель приазовского клуба сообщил в личном аккаунте в Facebook.

"Сегодня отправил письмо Президенту УЕФА Александеру Чеферину в отношении ФК Динамо и ФК Шахтёр, о полученной публично информации о неуплате налогов", - отметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Журавлев обратился с письмом к Комитету по аттестации Федерации футбола Украины. Чиновник считает, что владельцы Динамо скрывают настоящие доходы игроков клуба и занижают суммы выплат по налогам.