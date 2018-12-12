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Президент Федерации футбола Мариуполя попросил УЕФА проверить киевское Динамо

13:00, 12 декабря 2018
Футбол
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УЕФА попросили разобраться с выплатой налогов киевским Динамо / ffu.ua

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев отправил письмо в адрес президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чиферина с просьбой проверить деятельность ФК Динамо (Киев).

Об этом руководитель приазовского клуба сообщил в личном аккаунте в Facebook.

"Сегодня отправил письмо Президенту УЕФА Александеру Чеферину в отношении ФК Динамо и ФК Шахтёр, о полученной публично информации о неуплате налогов", - отметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Журавлев обратился с письмом к Комитету по аттестации Федерации футбола Украины. Чиновник считает, что владельцы Динамо скрывают настоящие доходы игроков клуба и занижают суммы выплат по налогам.

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Теги: #футбол#ФК Мариуполь#Динамо Киев#Премьер-лига