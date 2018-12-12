Стали известны 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

В матче Шахтер - Лион определится 16-й учасник 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник были сыграны первые 8 матчей заключтельного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны 15 из 16-ти участников 1/8 финала.

В группах E-H, чьи игры состоятся в среду, в некоторых квартетах команды только разыграют 1-2 места, а судьба путевки в плей-офф решится лишь в Группе F, где к Манчестер Сити присоединится либо донецкий Шахтер, либо французский Лион, сообщает официальный сайт УЕФА.

Участниками плей-офф Лиги чемпионов уже стали:

группа А - Боруссия (Дортмунд, Германия), Атлетико (Мадрид, Испания),

группа В, - Барселона (Испания), Тоттенхэм Хотспур (Англия),

Группа С - Пари-Сен-Жермен (Франция), Ливерпуль (Англия),

Группа D - Порто (Португалия), Шальке (Гельзернкирхен, Германия),

Группа Е - Бавария (Мюнхен, Германия), Аякс (Амстердам, Нидерланды),

Группа F - Манчестер Сити (Англия),

Группе G - Реал (Мадрид, Испания), Рома (Рим, Италия),

Группа Н - Ювентус (Турин, Италия), Манчестер Юнайтед (Англия).