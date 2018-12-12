Онлайн-трансляция, Шахтер - Лион: Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

В Киеве состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в Киеве состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет французский Лион.

В игре сойдутся, команды который занимают 2-3 места в турнирной таблице Группы F.

На данный момент у Лиона 7 очков, у Шахтера - 5. И победа в матче последнего тура группового этапа позволит чемпиону Украины выйти в плей-офф самого престижного еврокубка - 1/8 финала.

В предыдущем очном матче, в рамках 2-го тура группового этапа, Шахтер играл против Лиона на выезде (при пустых трибунах) и контролировал ход матча, выигрывая со счетом 0:2. Но, в какой-то момент дончане потеряли нити игры и хозяева поля в течение нескольких минут сравняли счет - 2:2.

На ставках букмекерских контор Шахтер является фаворитом. но с минимальным преимуществом.

Матч Шахтер - Лион начнется в Киеве на НСК Олимпийский в 22.00.

ТВ-трансляция игры - телеканал Футбол 2.