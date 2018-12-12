Онлайн-трансляция Шахтер - Лион - 1:1: Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

В Киеве состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в Киеве состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет французский Лион.

Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице группы F.

На данный момент у Лиона 7 очков, у Шахтера - 5. И победа в матче последнего тура группового этапа позволит чемпиону Украины выйти в плей-офф самого престижного еврокубка - 1/8 финала.

В предыдущем очном матче, в рамках 2-го тура группового этапа, Шахтер играл против Лиона на выезде (при пустых трибунах) и контролировал ход матча, выигрывая со счетом 2:0. Но в какой-то момент донетчане потеряли нити игры, и хозяева поля в течение нескольких минут сравняли счет - 2:2.

На ставках букмекерских контор Шахтер является фаворитом, но с минимальным преимуществом.

Матч Шахтер - Лион начнется в Киеве на НСК Олимпийский в 22.00.

ТВ-трансляция игры - телеканал Футбол 2.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.

В запасе у горняков: Шевченко, Бутко, Ракицкий, Патрик, Нем, Болбат, Кайоде.

«Лион»: Антони Лопеш, Жезон Денайер, Марсело, Кенни Тете, Марсал, Ферлан Менди, Уссем Ауар, Бертран Траоре, Люка Тузар, Мемфис Депай, Набиль Фекир.

Тем временем, стало известно, что перед НСК "Олимпийский" полиция задержала 27 человек за провокацию перед матчем Шахтер - Лион.

Команды вышли на поле. Сегодня будут играть красным мячом. Газон, впрочем, визуально в очень хорошем состоянии, несмотря на непогоду.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов. Все готово к началу игры.

Напомним, что "Шахтер" устроит только победа для выхода в плей-офф. "Лион" устроит победа или ничья. На кону в этом матче слишком многое!

Скоро прозвучит стартовый свисток арбитра встречи Бьорна Куйперса из Нидерландов.

1. Футболисты "Лиона" (они в белой форме) начали матч с центра поля. Впрочем, горняки (они в традиционных цветах) быстро отобрали мяч.

2. "Лион" нарушил правила против Майкона.

3. Фекир решил проверить готовность Пятова, пробив с центра поля. Андрей начеку.

4. На левом фланге опрокинули на газон Исмаили.

5. Штрафной выполнил Тайсон, но "Лион" выиграл борьбу в своей штрафной.

7. Степаненко слишком сильно отдал на ход Исмаили, мяч ушел за пределы поля.

8. Марсал получил желтую карточку за фол на своей половине поля. "Шахтер" пытается прессинговать соперника.

10. Обводящий удар Фекира с правого флага атаки "Лиона". Мяч по дуге опустился за воротами Пятова.

12. Как сообщает издание Sportarena, на одном из центральных секторов "Олимпийского" вывесили крупный баннер: "Шахтар, вам тут не раді".

13. Этот баннер вызвал потасовку на трибунах, которая, впрочем, продолжалась недолго. После потасовки баннер был снят.

15. Тем временем "Лион" постепенно освоился и часто переходит на половину поля горняков.

16. Депай оказался в офсайде.

19. ПЯТОВ! Андрей только что спас "Шахтер" от стопроцентного гола. Траоре партнеры вывели один на один с голкипером! Где была оборона горняков? Если бы не Пятов, "Лион" одной ногой был бы уже в плей-офф...

21. ГОООЛ!!!! Жуниор Мораес!!!!!! 1:0!

22. Горняки устроили "тики-таку" на половине поля гостей, первый же голевой момент привел к взятию ворот! Исмаили слева, уже находясь в штрафной, отдал на Мораеса, который хладнокровно, будучи никем неприкрытым, пробил в дальний нижний угол.

25. Лионцы грубо сфолили против Марлоса, но арбитр поставил лишь штрафной, не став показывать "горчичник".

27. Еще один опаснейший прострел от Исмаили, который на этот раз не нашел адресата.

29. Тете бил по воротам Пятова метров с 12-ти - выше ворот.

31. На этот раз на острие атаки "Лиона" оказался Траоре, которого снабдили своевременной передачей. Но реализация снова подкачала - удар намного выше ворот.

34. Хочолава выбил мяч на угловой после прострела Тете.

35. Пятов забрал мяч после розыгрыша углового.

36. Фекир наступил на ногу Тайсону, но остался без наказания.

37. Оар бьет мимо ворот метров с 23-х.

38. Тайсон увидел перспективный вариант атаки с передачей на Марлоса, но попал в голову соперника.

39. Очень опасный выстрел Депая - мяч прошел в сантиметрах от штанги.

44. Курьезный рикошет от ноги Степаненко - и мяч завис над штрафной площадкой "Шахтера". Пятов забрал мяч.

45. В следующей атаке Менди из удобного положения бил без помех - его никто не накрывал, но мяч ушел выше ворот.

45+2. Драматичные минуты пережил "Шахтер" в концовке тайма. Сразу три подряд момента имел "Лион", но прекрасно действовал Пятов в этих моментах.

ПЕРЕРЫВ

Несмотря на победный для "Шахтера" счет по итогам первых 45 минут, за конечный результат приходится очень сильно беспокоиться!

Команды уже на поле.

46. В составе "Шахтера" замена. Бутко меняет Хочолаву. Ожидаемое изменение - Хочолава в первой половине игры наделал немало ошибок.

47. Мораес едва не прошел в одиночку к воротам "Лиона". Бразилец в конце концов отдал на Коваленко, но мяч попал к защитникам гостей.

48. Выпад "Лиона" - и Бутко в роскошном подкате выбил мяч из опасной зоны.

50. Ошибка обороны "Лиона", но Мораес потерял драгоценную секунду и его удар заблокировал защитник.

54. "Лион" забивает гол, но Фекир оказался в офсайде - судейская бригада сработала очень четко!

55. Менди бьет мимо ворот, но арбитр почему-то назначил угловой в ворота "Шахтера".

56. Марсело после розыгрыша корнера бьет мимо с близкого расстояния.

65. ГОЛ! 1:1! Фекир!

66. Все к этому шло... "Лион" в последние минуты перехватил инициативу и наседал на ворота "Шахтера". Один из самых активных игроков гостей Фекир получил мяч в 20 метрах перед воротами и вторым касанием пробил - красиво в девятку. Практически безшансов для Пятова.

68. Предупреждение Фекиру.

69. Коваленко прорвался с мячом в штрафную, и на первый взгляд был сбит. Но повтор показал, что французский игрок был первым на мяче.

72. Замена у Лиона. Вместо Траоре выходит Ндомбеле.

75. "Лион" контролирует мяч и не отдает "Шахтеру". После гола не могут оправиться горняки.

78. Депай бьет по воротам "Шахтера", находясь в офсайде.

80. Замена у Лиона. Вместо Депая выходит Дембеле.

82. Одна из редких атак "Шахтера", у которого мало что получается. Исмаили прорвался по флангу, его снаблиди классным пасом из глубины, но голкипер во время вышел из ворот и ликвидировал угрозу.

83. Замена у "Шахтера". Вместо Коваленко вышел Кайоде.

84. Угловой подавали горняки, но реализация стандарта вышла сумбурной и мяч покинул пределы поля.

86. Неугомонный Исмаили заработал еще один угловой.

87. Еще одна замена у "Шахтера". Вместо Марлоса вышел Болбат.

88. Тут же Болбат получает предупреждение на ровном месте.

89.Замена у "Лиона". Вместо Фекира выходит на поле Дюбуа.

90. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90+3. Горняки оккупировали половину поля "Лиона", но даже до ударов дело не доходит. Гости не подпускают к своей штрафной.

Финальный свисток! Он фиксирует ничью в матче "Шахтер" - "Лион" - 1:1. Горняки занимают третье место в группе и выбывают в Лигу Европы. Из группы в следующий этап Лиги чемпионов выходят "Манчестер Сити" и "Лион".

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