Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион: где смотреть
11:57, 12 декабря 2018Футбол
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Игру покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 2.
Решающий матч Шахтера в Лиге чемпионов покажут на украинском ТВ / hotology.ru
Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет французский Лион.
Матч покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 2.
По традиции, игре будет предшествовать аналитическая программа Ночь Лиги чемпионов, где эксперты в студии рассмотрят шансы команд и дадут свои прогнозы на игру. Трансляция из студии начнется за час до матча - в 21.00.
После игры эксперты в студии подведут итоги матча. Эфир из студии продлится с 23.55 до 00.45.
Матч Шахтер - Лион начнется в 22.00.
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