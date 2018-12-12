Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион: где смотреть

Игру покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 2.

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет французский Лион.

Матч покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 2.

По традиции, игре будет предшествовать аналитическая программа Ночь Лиги чемпионов, где эксперты в студии рассмотрят шансы команд и дадут свои прогнозы на игру. Трансляция из студии начнется за час до матча - в 21.00.

После игры эксперты в студии подведут итоги матча. Эфир из студии продлится с 23.55 до 00.45.

Матч Шахтер - Лион начнется в 22.00.