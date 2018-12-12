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Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион: где смотреть

11:57, 12 декабря 2018
Футбол
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Решающий матч Шахтера в Лиге чемпионов покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет французский Лион.

Матч покажет специализированный кабельный телеканал Футбол 2.

По традиции, игре будет предшествовать аналитическая программа Ночь Лиги чемпионов, где эксперты в студии рассмотрят шансы команд и дадут свои прогнозы на игру. Трансляция из студии начнется за час до матча - в 21.00.

После игры эксперты в студии подведут итоги матча. Эфир из студии продлится с 23.55 до 00.45

Матч Шахтер - Лион начнется в 22.00.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер