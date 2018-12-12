Шахтер является фаворитом на ставках букмекеров в матче ЛЧ с Лионом

В приблизительно равном матче, по мнению букмекеров, наша команда имеет минимальное преимущество.

В среду в Киеве на НСК Олимпийский состоится решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий Шахтер примет французский Лион.

На котировках букмекерских контор горняки имеют минимальное преимущество, сообщает специализированный букмекерский портал BetExplorer.

Портал собрал данные более чем двух десятков ведущих мировых контор, согласно которым средняя ставка на победу хозяев поля составляет 2,32 к 1, на ничью 3,71 к 1, а на победу французов - 2,99 к 1.

Напомним, что в случае победы Шахтера чемпион Украины гарантирует себе выход в плей-офф самого престижного еврокубка - 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион начнется на НСК Олимпийский в 22.00.