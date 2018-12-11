Ливерпуль обыграл Наполи и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (все результаты дня)
В Европе состоялись матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых в рамках сегодняшнего дня английский Ливерпуль обыграл итальянский Наполи.
Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственный гол в этом матче на 34-й минуте забил Мохаммед Саллах.
Таким образом, Ливерпуль набрал 9 очков и опередил итальянскую команду в борьбе за 2-3 места. Победителем группы стал французский Пари-Сен-Жермен (11), а аутсайдером - сербская Црвена Звезда из Белграда - 4.
Лига чемпионов. 6-й тур.
11 декабря.
Галатасарай - Порто - 2:3
Шальке - Локомотив - 1:0
Ливерпуль - Наполи - 1:0
Монако - Боруссия Д - 0:2
Барселона - Тоттенхэм - 1:1
Брюгге - Атлетико - 0:0
Црвена Звезда - ПСЖ - 1:4
Интер - ПСВ - 1:1