Ливерпуль обыграл Наполи и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (все результаты дня)

Матч завершился со счетом 1:0.

В Европе состоялись матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых в рамках сегодняшнего дня английский Ливерпуль обыграл итальянский Наполи.

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в этом матче на 34-й минуте забил Мохаммед Саллах.

Таким образом, Ливерпуль набрал 9 очков и опередил итальянскую команду в борьбе за 2-3 места. Победителем группы стал французский Пари-Сен-Жермен (11), а аутсайдером - сербская Црвена Звезда из Белграда - 4.

Лига чемпионов. 6-й тур.

11 декабря.

Галатасарай - Порто - 2:3

Шальке - Локомотив - 1:0

Ливерпуль - Наполи - 1:0

Монако - Боруссия Д - 0:2

Барселона - Тоттенхэм - 1:1

Брюгге - Атлетико - 0:0

Црвена Звезда - ПСЖ - 1:4

Интер - ПСВ - 1:1