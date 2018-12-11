Степаненко: основная задача – выйти из группы в плей-офф ЛЧ, завтра отдадим все силы

Один из лидеров Шахтера ответил на вопросы СМИ за сутки до решающего матча группового этапа ЛЧ.

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими мыслями о предстоящей решающей игре группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

– Перед предыдущей игрой в Хоффенхайме мы могли на что-то рассчитывать, выигрывая матч за матчем. Теперь же, победив в Германии, открыли для себя еще один шанс – пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Важнейший для нас поединок. Все мысли о нем, готовимся очень серьезно, - сказал игрок, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Говоря о ничьей, которая гарантирует команде учатсие в плей-офф Лиги Европы, игрок заметил:

– Если бы вы сейчас не напомнили, я бы даже не подумал об этом. Есть основная задача – выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хотим это сделать и завтра отдадим все силы. А каким получится итог, решится на футбольном поле.

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А на вопрос, знает ли игрок, какой будет раздевалка команды на НСК «Олимпийский», и принципиальный ли это вопрос: гостевая или домашняя, заметил:

– Честно говоря, не знаю. Вообще не принципиально. Когда выступаем за клуб, у нас одна раздевалка, за сборную – другая. Это не имеет значения. А важно то, что на данный момент продано уже свыше 30 тысяч билетов и у нас будет довольно-таки хорошая поддержка. Надеемся, что придет еще больше людей.

Наконец, на вопрос о том, что летом Тарас потерял топ-партнера в центре поля – Фреда, и когда-либо во время игры ощущал, что его не хватает - насколько Майкон на сегодня его заменил, отметил:

– Да, конечно, Фред очень сильный футболист. Но есть один плюс: мне Мистер сейчас разрешает больше подключаться вперед. Как уже сказал главный тренер, в команду пришли новые ребята и им нужно время. Все мы знаем, что они очень качественные спортсмены, а процесс адаптации есть у всех, будь то мировая звезда или молодой парень.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион состоится в Киеве, на НСК Олимпийский. Игра начнется в 22.00