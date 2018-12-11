Фонсека: завтра игроки будут супермотивированны, постараемся добиться победы

Наставник Шахтера рассказал о настрое команды на последний матч 2018 года

За сутки до решающего матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА главный тренер донецкого Шахетра Паулу Фонсека ответил на вопросы СМИ:

- Прежде чем перейти к вопросам, хотел бы обсудить некоторые моменты относительно нашего пребывания здесь. Как вы все знаете, к сожалению, нам не удалось провести этот матч в Харькове. Затем появилась возможность сыграть в Киеве, за что хочу искренне поблагодарить город и местные власти, а также ФК «Динамо» и его президента. Думаю, происходящее сейчас – в нашей стране впервые. Мы проводим домашний поединок Лиги чемпионов на стадионе своего главного соперника. Раньше такого не происходило. Знаю, что президент «Динамо» первым поднял руку и сказал, что мы можем здесь играть. На мой взгляд, этим мы показываем, насколько велик украинский народ. Футбол – место для мира. Сейчас в стране происходят разные вещи: запреты и военное положение. А мы доказываем, что наша страна и наши люди очень благосердечны. Нужен только мир. Большое и искреннее спасибо президенту ФК «Динамо». Я тронут до глубины сердца, - начал Фонсека, сообщает официальный сайт горняков.

- Лион некоторое время играет в три центральных защитника. Вероятно, завтра они будут действовать с той же схемой. Что касается нашей команды, вам придется подождать завтрашнего вечера. Мы постарались подготовить наилучшую стратегию для победы. Все увидите на поле, ответил Фонсека на вопрос о тактике своей команды.

- Марлос, Ракицкий и Тайсон - все трое смогут принять участие в поединке, - добавил тренер, говоря о персоналиях.

Говоря об обороне, тренер заметил: "Действительно, в таком сложном турнире против наилучших клубов Европы определенные хрупкие места нашей команды выходили на первый план. Соперникам удавалось противостоять нашей игре. Пытаемся скорректировать ошибки, работаем над тем, чтобы играть в обороне на ноль. Да, в некоторых матчах Лиги чемпионов нам забили больше, чем я того бы желал. Мы всегда стремимся не пропустить, постараемся и завтра".

Говоря о Маске Зорро, в который Фонсека отметил прошлогодний выход в плей-офф ЛЧ, Фонсека заметил: В этот раз ничего особенного не будет. Если так случится, я просто отмечу это со своими футболистами, семьей и работниками клуба.

Говоря о Лионе, португальский специалист заметил: Да, оппонент очень сильный, что доказано прошедшими матчами. Все, кто смотрел встречи «Лиона» с «Манчестер Сити», прекрасно понимают, почему я так говорю. Если не ошибаюсь, в этом сезоне они всего дважды уступили на выезде. Однако я и наша команда верим. В футболе нет ничего невозможного. Убежден, завтра все игроки будут супермотивированны. Мы постараемся добиться победы и пройти дальше.

А говоря о погоде завтра (синоптики обещают в Киеве метель) заметил: Никакой выгоды от погодных условий я не предусматриваю. Если говорить о преимуществах, могу сказать о том, что одну из команд устроят два результата, другую – только победа. Даже если и будет снег, нам все равно нужно идти вперед и атаковать, так что никаким плюсом это не станет. В любом случае посмотрим, что нам покажет непосредственно матч.

– Полагаю, если президент «Лиона» говорит, что они сильнее и лучше, то одно из двух: либо он создает определенное давление и старается их прессинговать, чтобы они прошли дальше, либо просто хочет их мотивировать, - добавил Фонсека.

Наконец, говоря о том, что команда впервые сможет впервые выйти в 1/8 финала два года подряд, и насколько она готова добиться такого исторического результата, сказал: Если так, то это будет что-то фантастическое. Вы правы, «Шахтер» никогда не выходил в плей-офф дважды подряд, но мы надеемся, что сможем это сделать. Да, команда перед сезоном потеряла очень много важных футболистов, которые великолепно выступали в той Лиге чемпионов. Появились молодые ребята – у них было мало времени, пришлось очень трудно. Если нам удастся добиться результата и оставить такой след в «Шахтере», будет очень хорошо – это запомнится всем. Возможно, многие даже не верили, что перед последним туром у нас еще будут шансы пройти дальше в Лиге чемпионов. Тем более что ранее в этом сезоне у нас возникли другие сложности: травмировались два ключевых игрока, которых очень не хватало. Если сможем победить, это будет фантастически. Через тернии к звездам.

Как сообщал УНИАН, в среду в Киеве состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпмионов УЕФА, в котором Шахтер примет французский Лион. В случае победы горняки выйдут в плей-офф соревнований - 1/8 финала.

Матч на НСК Олимпийский начнется в 22.00.