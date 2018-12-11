Тренер Зари Вернидуб: не в моих правилах ждать, пока тебя выставят за дверь

"Для себя лично считаю, что этот футбольный год был не самым удачным", - отметил наставник луганской команды.

Об итогах завершившегося футбольного 2018-го года главный тренером футбольного клуба «Заря» Юрий Вернидуб рассказал в интервью клубной пресс-службе.

«Считаю, что для меня, как для главного тренера Зари, и нашего тренерского штаба, не таким уж удачным этот год выдался, если сравнивать с прошедшими годами», — заявил Вернидуб, сообщает официальный сайт луганского клуба.

«Определённый удар по нашей команде состоялся [после вылета от Лейпцига из Лиги Европы]. Но этот удар ребята выдержали, собрались и в конце чемпионата, особенно последние месяцы, выступали достойно, набирая очки. Для себя лично считаю, что этот футбольный год был не самым удачным», - добавил наставник команды.

«Я в Заре отработал девять лет и чувствую себя достаточно счастливым человеком. Я искренне благодарен руководителям клуба за доверие и терпение. Считаю, что то, о чём я мечтаю, до конца с Зарей ещё не выполнил», - отметил Вернидуб.

Также тренер луганской команды высказался по поводу слухов о намерении покинуть клуб после вылета из Лиги Европы от Лейпцига: «Я не лукавил и готов был уйти. Не в моих правилах ждать, пока тебя выставят за дверь. Я понимал, что задачу выхода в группу, которую я обещал выполнить президенту, я не выполнил. После этого мы пообщались, и я решил остаться. Жизнь покажет, правильное это решение было или нет».

«У меня ещё полтора года контракта с Зарей. Если что-то случится, препятствовать я не буду. Я нормальный человек и всё понимаю. Пожмем руки друг другу и разойдемся без обид. У любого тренера приходит время перемен», - подытожил наставник команды.

На зимний перерыв луганчане уходят на четвертом месте Премьер-лиги. От третьего места и Александрии команда Вернидуба отстает на 8 очков, а ближайшего преследователя - полтавскую Ворсклу - опережает на один балл.

В национальном Кубке Заря дошла до 1/4 финала, где в апреле встретится с ФК Львов.