Головко могут уволить с поста тренера молодежной сборной из-за провала в отборе Евро-2019

Специалист не выполнил задачу по выходу команды в финальную часть Евро-2019

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Александр Головко может лишиться своего поста уже в ближайшее время.

Основной претензией к наставнику называется невыполнение задачи выхода в финальную часть Евро-2019, сообщает dynamomania.com.

В минувшем отборочном цикле сборная Украины заняла 3-е место в группе после команд Англии и Голландии.

Главным претендентом на пост тренера молодежки является нынешний наставник другой молодежной сборной Украины (U-19) Владимир Езерский.

Решение об изменениях на тренерском мостике молодежной сборной может быть принято на ближайшем заседании Исполкома ФФУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня жребием в соперники сборной Украины в отборочном турнире ЕВРО-2021 определены Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта.