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Головко могут уволить с поста тренера молодежной сборной из-за провала в отборе Евро-2019

17:01, 11 декабря 2018
Футбол
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Головко может лишиться поста тренера молодежной сборной / footboom.com

Основной претензией к наставнику называется невыполнение задачи выхода в финальную часть Евро-2019, сообщает dynamomania.com.

В минувшем отборочном цикле сборная Украины заняла 3-е место в группе после команд Англии и Голландии.

Главным претендентом на пост тренера молодежки является нынешний наставник другой молодежной сборной Украины (U-19) Владимир Езерский.

Решение об изменениях на тренерском мостике молодежной сборной может быть принято на ближайшем заседании Исполкома ФФУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня жребием в соперники сборной Украины в отборочном турнире ЕВРО-2021 определены Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта.

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Теги: #футбол#молодежная сборная Украины#Александр Головко