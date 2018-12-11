Головко могут уволить с поста тренера молодежки из-за провала в отборе Евро-2019
17:01, 11 декабря 2018Футбол
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Специалист не выполнил задачу по выходу команды в финальную часть Евро-2019
Головко может лишиться поста тренера молодежной сборной / footboom.com
Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Александр Головко может лишиться своего поста уже в ближайшее время.
Основной претензией к наставнику называется невыполнение задачи выхода в финальную часть Евро-2019, сообщает dynamomania.com.
В минувшем отборочном цикле сборная Украины заняла 3-е место в группе после команд Англии и Голландии.
Главным претендентом на пост тренера молодежки является нынешний наставник другой молодежной сборной Украины (U-19) Владимир Езерский.
Решение об изменениях на тренерском мостике молодежной сборной может быть принято на ближайшем заседании Исполкома ФФУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня жребием в соперники сборной Украины в отборочном турнире ЕВРО-2021 определены Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта.
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