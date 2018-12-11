Футболисты Динамо устроили алкогольную вечеринку после победы над Львовом - видео
В соцсети Vimeo появились ряд видеороликов с игроками киевского Динамо, которые отпраздновали окончание осенней части сезона чемпионата Украины после победного матча киевлян против львовских Карпат (4:0).
Игроки отмечали будущий отпуск с алкоголем и кальяном, сообщает Новое время.
На видео присутствуют легионеры Динамо словенец Беньямин Вербич, поляк Томаш Кендзера, венгр Томаш Кадар и бразильцы Че Че и Сидиклей.
Любопытно, что 13 декабря Динамо еще предстоит сыграть в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.
Как сообщал УНИАН, ранее футболисты лондонского Арсенала перед началом футбольного сезона в Англии устроили вечеринку с девушками, алкоголем и веселящим газом - оксидом азота.