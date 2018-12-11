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Футболисты Динамо устроили алкогольную вечеринку после победы над Львовом - видео

16:36, 11 декабря 2018
Футбол
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Че Че был одним из тех, кто активно участвовал в вечеринке после матча со Львовом  / facebook.com/fcdynamoua

В соцсети Vimeo появились ряд видеороликов с игроками киевского Динамо, которые отпраздновали окончание осенней части сезона чемпионата Украины  после победного матча киевлян против львовских Карпат (4:0).

Игроки отмечали будущий отпуск с алкоголем и кальяном, сообщает Новое время.

На видео присутствуют легионеры Динамо словенец Беньямин Вербич, поляк Томаш Кендзера, венгр Томаш Кадар и бразильцы Че Че и Сидиклей.

Любопытно, что 13 декабря Динамо еще предстоит сыграть в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.

Как сообщал УНИАН, ранее футболисты лондонского Арсенала перед началом футбольного сезона в Англии устроили вечеринку с девушками, алкоголем и веселящим газом - оксидом азота.

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Теги: #футбол#Динамо Киев#Премьер-лига