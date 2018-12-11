Футболисты Динамо устроили алкогольную вечеринку после победы над Львовом - видео

Киевляне бурно отпраздновали победу над ФК Львов со счетом 4:0.

В соцсети Vimeo появились ряд видеороликов с игроками киевского Динамо, которые отпраздновали окончание осенней части сезона чемпионата Украины после победного матча киевлян против львовских Карпат (4:0).

Игроки отмечали будущий отпуск с алкоголем и кальяном, сообщает Новое время.

На видео присутствуют легионеры Динамо словенец Беньямин Вербич, поляк Томаш Кендзера, венгр Томаш Кадар и бразильцы Че Че и Сидиклей.

Любопытно, что 13 декабря Динамо еще предстоит сыграть в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.

Как сообщал УНИАН, ранее футболисты лондонского Арсенала перед началом футбольного сезона в Англии устроили вечеринку с девушками, алкоголем и веселящим газом - оксидом азота.