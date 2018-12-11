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Онлайн-видеотрансляция: пресс-конференция Фонсеки перед матчем ЛЧ с Лионом

18:25, 11 декабря 2018
Футбол
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Фонсека ответит на вопросы СМИ за сутки до матча с Лионом / shakhtar.com

За сутки до начала решающего матча группового этапа Лиги чемпионов - против  французского Лиона - тренер ответит на вопросы СМИ.

Пресс-конференция в прямом эфире покажет официальный телеканал ФК Шахтер в YouTube

Начало трансляции пресс-конференции - в 18.30.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер#Фонсека