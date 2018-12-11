Онлайн-видеотрансляция: пресс-конференция Фонсеки перед матчем ЛЧ с Лионом

Главный тренер Шахтера ответит на вопросы СМИ за сутки до начала матча.

Сегодня в Киеве пройдет пресс-конференция главного тренера ФК Шахтер (Донецк) португальского специалиста Пауло Фонсеки. За сутки до начала решающего матча группового этапа Лиги чемпионов - против французского Лиона - тренер ответит на вопросы СМИ. Пресс-конференция в прямом эфире покажет официальный телеканал ФК Шахтер в YouTube. Начало трансляции пресс-конференции - в 18.30.

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