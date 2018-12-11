Шахтер показал видеоподборку голов в падении через себя - бисиклет

Голы в составе горняцкой команды забивали многие - от Белика до Степаненко.

Футбольный клуб Шахтер (Донецк) выложил подборку голов игроков команды в падении через себя - бисиклетой. Видео опубликовано на официальном видеоканале клуба в YouTube. "Shakhtar TV показывает подборку голов «Шахтера», забитых в падении через себя. Какой был лучшим?", - вопрошают авторы видео. Подобные голы в составе горняцкой команды забивали многие - от Алексея Белика до Тараса Степаненко.

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