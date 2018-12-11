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Шахтер показал видеоподборку голов в падении через себя - бисиклет

16:04, 11 декабря 2018
Футбол
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Тарасом Степаненко забил гол бисиклетой в матче против Мариуполя / ESPN

Видео опубликовано на официальном видеоканале клуба в YouTube.

"Shakhtar TV показывает подборку голов «Шахтера», забитых в падении через себя. Какой был лучшим?", - вопрошают авторы видео.

Подобные голы в составе горняцкой команды забивали многие - от Алексея Белика до Тараса Степаненко.

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Теги: #ФК Шахтер#Степаненко Шахтер#бисиклета