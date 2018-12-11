Определился календарь матчей молодежной сборной Украины в отборочном турнире Евро-2021
В результате сегодняшней жеребьевки в швейцарском Ньоне молодежная сборная Украины (U-21) попала в восьмую отборочную группу чемпионата Европы 2021 года.
Соперниками подопечных Александра Головко стали сборные Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты. Сегодня же стал известен календарь игр нашей молодежной сборной в отборочном турнире, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Расписание матчей молодежной сборной Украины (U-21) в отборочном турнире Евро-2021:
6 сентября 2019 года
Украина — Финляндия
10 сентября 2019 года
Украина — Мальта
10 октября 2019 года
Румыния — Украина
15 ноября 2019 года
Украина — Дания
27 марта 2020 года
Мальта — Украина
31 марта 2020 года
Украина — Северная Ирландия
4 сентября 2020 года
Дания — Украина
8 сентября 2020 года
Финляндия — Украина
8 октября 2020 года
Украина — Румыния
13 октября 2020 года
Северная Ирландия — Украина
В финальной части Евро-2021 (U-21) примут участие 12 команд. Это Венгрия и Словения, как хозяева турнира, и еще 10 сборных, присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором сыграют две лучшие вторые команды).
Стыковые матчи состоятся 9-17 ноября 2020 года.
Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021 года.