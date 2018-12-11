Определился календарь матчей молодежной сборной Украины в отборочном турнире Евро-2021

Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021 года.

В результате сегодняшней жеребьевки в швейцарском Ньоне молодежная сборная Украины (U-21) попала в восьмую отборочную группу чемпионата Европы 2021 года.

Соперниками подопечных Александра Головко стали сборные Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты. Сегодня же стал известен календарь игр нашей молодежной сборной в отборочном турнире, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Расписание матчей молодежной сборной Украины (U-21) в отборочном турнире Евро-2021:

6 сентября 2019 года

Украина — Финляндия

10 сентября 2019 года

Украина — Мальта

10 октября 2019 года

Румыния — Украина

15 ноября 2019 года

Украина — Дания

27 марта 2020 года

Мальта — Украина

31 марта 2020 года

Украина — Северная Ирландия

4 сентября 2020 года

Дания — Украина

8 сентября 2020 года

Финляндия — Украина

8 октября 2020 года

Украина — Румыния

13 октября 2020 года

Северная Ирландия — Украина

В финальной части Евро-2021 (U-21) примут участие 12 команд. Это Венгрия и Словения, как хозяева турнира, и еще 10 сборных, присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором сыграют две лучшие вторые команды).

Стыковые матчи состоятся 9-17 ноября 2020 года.

Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021 года.