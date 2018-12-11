Легендарный вратарь назначен на должность главного тренера Металлиста-1925

Александр Горяинов возглавил одного из претендентов на выход в Премьер-лигу.

Известный в прошлом вратарь Александр Горяинов утвержден на должность главного тренера харьковского «Металлиста-1925».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение было единогласно принято накануне на Общем собрании участников ООО «ФК Металлист 1925 Харьков».

Александр Горяинов начал тренировать "Металлист-1925", который выступает в первой лиге, в сентябре после увольнения с должности Сергея Валяева. Для 43-летнего Горяинова это первый самостоятельный тренерский опыт.

Харьковский клуб является одним из реальных претендентов на повышение в классе - на зимний перерыв команда ушла, находясь на втором месте и отставая от лидирующего «Днепра-1» на пять очков.