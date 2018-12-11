Рай для преступников: стала известна сумма заработка организаторов договорных матчей

В сезоне-2017/2018 организаторы договорняков могли заработать 100 миллионов евро.

По словам главы комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, известно, сколько примерно заработали организаторы договорных матчей в украинском футболе за прошлый сезон.

«Украинский футбол был раем для преступников. В сезоне-2017/2018 организаторы могли заработать 100 миллионов евро», - цитирует Баранку FootballHub.

Как ранее сообщил УНИАН, Национальная полиция обнародовала новое видео с перепиской и переговорами футбольных судей и организаторов договорных матчей. В результате собрана доказательная база относительно деятельности пяти преступных групп.