цей матеріал доступний українською

Рай для преступников: стала известна сумма заработка организаторов договорных матчей в Украине

15:00, 11 декабря 2018
Футбол
291 0
FootballHub

По словам главы комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, известно, сколько примерно заработали организаторы договорных матчей в украинском футболе за прошлый сезон.

«Украинский футбол был раем для преступников. В сезоне-2017/2018 организаторы могли заработать 100 миллионов евро», - цитирует Баранку FootballHub.

Как ранее сообщил УНИАН, Национальная полиция обнародовала новое видео с перепиской и переговорами футбольных судей и организаторов договорных матчей. В результате собрана доказательная база относительно деятельности пяти преступных групп.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Договорные матчи в украинском футболе
Теги: #борьба с договорными матчами в Украине