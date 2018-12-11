Рай для преступников: стала известна сумма заработка организаторов договорных матчей в Украине
15:00, 11 декабря 2018Футбол
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В сезоне-2017/2018 организаторы договорняков могли заработать 100 миллионов евро.
FootballHub
По словам главы комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, известно, сколько примерно заработали организаторы договорных матчей в украинском футболе за прошлый сезон.
«Украинский футбол был раем для преступников. В сезоне-2017/2018 организаторы могли заработать 100 миллионов евро», - цитирует Баранку FootballHub.
Как ранее сообщил УНИАН, Национальная полиция обнародовала новое видео с перепиской и переговорами футбольных судей и организаторов договорных матчей. В результате собрана доказательная база относительно деятельности пяти преступных групп.
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