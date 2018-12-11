Павелко стал одним из 10 кандидатов на выборах в исполком УЕФА

Выборы состоятся в феврале 2019 года.

УЕФА опубликовал список кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в исполнительный комитет. Согласно устава УЕФА, срок подачи заявок истек 7 декабря.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, в списке кандидатов есть и представитель Украины - президент ФФУ Андрей Павелко.

Всего на восемь мест в исполкоме претендуют 10 человек - Элдевин Бегич (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Еспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Луис Рубиалес (Испания), Шандор Чаньи (Венгрия), Давор Шукер (Хорватия) и Андрей Павелко (Украина).

Женщина-кандидат в исполком УЕФА лишь одна – Флоранс Ардуен из Франции.

Выборы состоятся 7 февраля 2019 года. Выбирать кандидатов будут на четырехлетний срок (2019-2023 гг).

Напомним, что ранее, на протяжении 14 лет, в исполком УЕФА избирался Григорий Суркис.