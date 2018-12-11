Нацполиция обнародовала переписку и переговоры участников договорных матчей в футболе (видео)

Правоохранителями собрана доказательная база относительно организаторов и участников пяти преступных групп.

Национальная полиция Украины опубликовал новое видео с перепиской и переговорами футбольных судей и организаторов договорных матчей.

Об этом сообщает FootballHub.

Как отмечается, на протяжении года проводились следственные мероприятия по документированию схемы организации договорных матчей. В результате собрана доказательная база относительно организаторов и участников пяти преступных групп.

В видеоматериале Нацполиции присутствуют переговоры по матчам первой лиги «Николаев» – «Колос» (1:0), «Горняк-Спорт» – «Черкасский Днепр» (1:0), «Нефтяник» – «Балканы» (1:1) и «Сумы» – «Десна» (0:2).

Как сообщает "Трибуна", 11 фигурантов дела о футбольной коррупции предупреждены о подозрении.

Напомним, что в мае 2018 года в Украине состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей. Обыски прошли у многих тренеров и арбитров. Был задержан судья первой лиги Александр Соловьян.