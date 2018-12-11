Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе на Евро-2021

Подопечные Александра Головко попали в группу 8 квалификации чемпионата Европы.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2021 среди молодежных сборных. Имена своих соперников в отборочном турнире Евро-2021 (U-21) узнала и команда Украины.

Подопечные Александра Головко волей жребия попали в группу 8. Их соперниками стали команды Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты, сообщает сайт ФФУ.

Всего в борьбе за выход в финальную часть молодежного Евро-2021 примут участие 53 сборные. Венгрия и Словения как хозяева турнира получили прямые пропуска.

Состав всех групп отборочного турнира Евро-2021 (U-21)

Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.

Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.

Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские о-ва.

Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.

Группа 8: Дания, Румыния, УКРАИНА, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

В финальной части молодежного Евро-2021 выступят 12 команд: Венгрия и Словения как хозяева турнира и еще 10 сборных, которые пройдут по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором сыграют две лучшие вторые команды).

Групповые матчи пройдут начиная с марта 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года. Стыковые матчи состоятся 9-17 ноября 2020-го. Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021-го.