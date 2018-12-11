Ракицкий и Тайсон готовы сыграть в матче Шахтер - Лион

Оба игрока вернулись после повреждений.

Накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» лазарет «Шахтера» пустеет.

Защитник Ярослав Ракицкий, а также полузащитник Тайсон вернулись в общую группу горняков. Об этом сообщает «Футбол 1».

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Оба игрока пропустили поединок 18-го тура УПЛ с «Мариуполем» (3:0), а Ракицкий не играл также в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом". По словам наставника горняков Паулу Фонсеки, у игрока был сломан палец на ноге.

Теперь и Ракицкий, и Тайсон смогут принять участие в матче с «Лионом».

Также в общей группе донецкой команды работает полузащитник Максим Малышев. А вот полузащитник Дентиньо и защитник Иван Ордец тренируются отдельно от остальных.

Как сообщал УНИАН, поединок «Шахтер» – «Лион» состоится 12 декабря в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – 22.00. Горняки в случае победы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.