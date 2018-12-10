В Англии введут запрет на рекламу букмекеров в футбольных трансляциях

Главной причиной запрета является реклама недобросовестных букмекеров, чья работа никак не регулируется.

Ассоциация азартных игр, объединяющая крупнейших букмекеров Великобритании, хочет добиться запрета рекламы букмекеров во время трансляций футбольных матчей.

Букмекеры выразили обеспокоенность широкой распространенностью рекламы, которая, по их мнению, может нанести вред.

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Основная причина – реклама недобросовестных букмекеров, которые работают только в интернете и никак не регулируются. Ее доля составляет 80%.

Ожидается, что рекламу букмекеров не будут показывать во время любых прямых трансляций спортивных событий, кроме скачек, поскольку этот вид спорта сильно зависит от ставок, сообщает The Times.

Эксперты отрасли указывают на то, что следующим шагом по борьбе с зависимостью от азартных игр может стать запрет на спонсирование букмекерами футбольных клубов. В настоящее время почти 60% команд двух высших футбольных лиг в Англии размещают на своих футболках логотипы букмекерских компаний.