Легендарный голкипер Шовковский приручил льва (фото, видео)

Своего нового домашнего любимца Шовковский показал в соцсетях.

Легендарный экс-вратарь "Динамо", один из тренеров национальной сборной Украины по футболу Александр Шовковский стал хозяином львенка.

Фотографией с маленьким львенком поделилась в Instаgram девушка Шовковского Марина Кутепова. "Вот такой у нас замечательный день! Спасибо, друзья!" - написала подруга экс-футболиста.

Отреагировал на нового члена своей семьи и сам легендарный голкипер, который выложил фото и видео с львенком на своей странице в Facebook.