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Легендарный голкипер Шовковский приручил льва (фото, видео)

18:41, 10 декабря 2018
Футбол
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Александр Шовковский / ФК "Динамо"

Фотографией с маленьким львенком поделилась в Instаgram девушка Шовковского Марина Кутепова. "Вот такой у нас замечательный день! Спасибо, друзья!" - написала подруга экс-футболиста.

Отреагировал на нового члена своей семьи и сам легендарный голкипер, который выложил фото и видео с львенком на своей странице в Facebook.

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Теги: #Александр Шовковский