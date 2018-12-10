Легендарный голкипер Шовковский приручил льва (фото, видео)
18:41, 10 декабря 2018Футбол
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Своего нового домашнего любимца Шовковский показал в соцсетях.
Александр Шовковский / ФК "Динамо"
Легендарный экс-вратарь "Динамо", один из тренеров национальной сборной Украины по футболу Александр Шовковский стал хозяином львенка.
Фотографией с маленьким львенком поделилась в Instаgram девушка Шовковского Марина Кутепова. "Вот такой у нас замечательный день! Спасибо, друзья!" - написала подруга экс-футболиста.
Отреагировал на нового члена своей семьи и сам легендарный голкипер, который выложил фото и видео с львенком на своей странице в Facebook.
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