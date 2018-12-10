60 детей побывали на тренировке Шахтера и получили новогодние подарки от игроков

Уже четвертый год подряд на одну из последних тренировок в гости к «горнякам» приезжают самые юные болельщики.

Тренировку «Шахтера» посетили дети-переселенцы, которых команда поздравила с наступающими праздниками.

Инициаторами акции выступили Фонд Рината Ахметова и фонд Shakhtar Social, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Уже четвертый год подряд на одну из последних тренировок в гости к «горнякам» приезжают самые юные болельщики. Сегодня это были 60 детей-переселенцев, в том числе ребята из домов семейного типа. Первый сюрприз ждал их еще перед занятием: в Святошино детей привезли настоящие клубные автобусы «Шахтера». А на поле мальчишек и девчонок встретили игроки и тренеры команды, которые с радостью общались, фотографировались и раздавали автографы.

– Для детей ничего не жалко! Они для меня многое значат, поэтому я с удовольствием принимаю участие в таких акциях и советую всем поддерживать подобные инициативы, – говорит вратарь «Шахтера» Андрей Пятов.

– Когда учился в Академии, всегда мечтал о встрече с игроками первой команды, – вспоминает защитник «горняков» Николай Матвиенко. – Думаю, такое внимание приятно и важно для детей. Может, для кого-то это послужит стимулом заниматься футболом.

Конечно, ребята не упустили возможности поиграть в футбол со своими кумирами. Несколько перепасовок и забитый гол – такие моменты запоминаются надолго.

– Люблю «Шахтер», потому что он всегда побеждает! – делились своими впечатлениями дети, а еще отмечали, что надо брать пример с игроков и учиться у них, чтобы стать настоящим спортсменом.

Естественно, не обошлось и без подарков. Из рук футболистов и тренеров «Шахтера» ребята получили новогодние наборы, где были мячи, комплект формы, сувениры и сладости. А команда зарядилась позитивной энергией накануне важнейшего матча Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится в эту среду, 12 декабря, на НСК «Олимпийский» (билеты уже в продаже).