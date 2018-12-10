В съёмках новогоднего ролика Шахтёра приняла участие Мисс Украина

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека "впервые за долгое время занимался творчеством".

В одной из киевских студий состоялись съемки праздничного ролика с участием главного тренера и игроков Шахтера, а также их очаровательных гостей.

Героями новогоднего видео стали главный тренер «горняков» Паулу Фонсека, игроки Марлос, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко и Михаил Мудрик, а также очаровательные Полина Ткач, обладательница титула «Мисс Украина – 2017», и Диана Мироненко, победительница конкурса «Мисс Украина Земля – 2017», сообщает официальный сайт горняков.

Участники на несколько часов погрузились в сказочную атмосферу чудес.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека отметил "Сегодня впервые за долгое время занимался творчеством. Даже не вспомню, когда в последний раз делал что-то своими руками. Было здорово!"

А голкипер команды Андрей Пятов, в свою. очередь, отметил: "Все мы, как дети, тоже ждем праздников. Съемки прошли очень душевно и весело! Думаю, болельщикам понравится".

"Финальную версию видео можно будет увидеть в канун Нового года. Следите за новостями и обновлениями страниц клуба в соцсетях!", - призывают болельщиков в донецком клубе