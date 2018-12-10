Динамо стало первой командой в УПЛ, покорившей рубеж в 600 побед

Чаще всего киевляне побеждали "Ворсклу" - 36 раз.

Киевское "Динамо", обыграв в рамках 18-го тура УПЛ львовские "Карпаты" (4:0), одержало юбилейную, 600-ю победу в чемпионатах Украины.

Столичный клуб стал первым, кто покорил рубеж в 600 побед в УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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332 раза динамовцы выигрывали дома и 268 раз – в гостях. Зафиксировано 23 варианта победных счетов "Динамо", а чаще всего динамовцы праздновали успех со счетами 1:0 (123 раза) и 2:0 (116). Чаще всего киевляне побеждали "Ворсклу" – 36 раз, «Днепр» и «Черноморец» – по 35. Самая крупная победа "Динамо" – над "Мариуполем" (счет 9:0 был зафиксирован в 2010 году).

Как сообщал УНИАН, благодаря победе над "Карпатами", а также поражению "Александрии" в игре с ФК "Львов" киевское "Динамо" вновь поднялось на вторую строчку в УПЛ. Отрыв "бело-синих" от "Шахтера" составляет 7 очков.