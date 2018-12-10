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Shakhtar Social создал футбольную команду для девочек

11:39, 10 декабря 2018
Футбол
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В Харькове создается футбольная команда для девочек по инициативе ФК Шахтер / shakhtar.com

Команда будет создана по инициативе Shakhtar Social, сообщает официальный сайт футбольного клуба Шахтер

Две группы занимались на протяжении часа: дети выполняли упражнения на ловкость, координацию и дриблинг, а также отрабатывали различные игровые элементы.

По итогам просмотра будет сформирована первая футбольная команда девочек. Отбор продолжается.

"Приглашаем девочек 2011 и 2012 года рождения в харьковский спортивный комплекс «Волна» (ул. Астрономическая, 7а) в понедельник, среду и пятницу. Тренировки стартуют уже 10 декабря. Для регистрации обращайтесь по телефону 0 800 300 314", - говорится в сообщении ФК Шахтер.

Проект будет реализовываться фондом Shakhtar Social в рамках партнерства с Фондом народонаселения ООН в Украине (UNFPA Ukraine).

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер социальный проект