Главным арбитром матча Шахтер - Лион будет обидчик Андрея Шевченко

Команды рассудит голландец Бьорн Куйперс.

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» - «Лион».

Главным рефери поединка назначен известный голландский судья Бьорн Куйперс. Его ассистенты - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, которые также представляют Нидерланды. Дополнительными ассистентами назначены Деннис Хиглер и Пол ван Букел из Голландии. Голландец Марио Дикс будет четвертым арбитром. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Любопытный факт - Бьорн Куйперс является единственным арбитром, который показал красную карточку Андрею Шевченко за время его профессиональной карьеры (дело было в 2011 году в матче "Динамо" и португальской "Браги").

Напомним, поединок "Шахтер" - "Лион" состоится в среду, 12 декабря в 22:00 по киевскому времени. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщал УНИАН, президент "Динамо" Игорь Суркис призвал украинских болельщиков прийти на стадион и поддержать "Шахтер".