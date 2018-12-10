Соперник Шахтера в Лиге чемпионов Хоффенхайм использует чудеса технического прогресса (видео)

"Хоффенхайм", представляющий поселок с населением в 3 тысячи человек, использует передовые специальные технологии, позволяющие собирать всю возможную информацию об игроках.

Один из соперников донецкого "Шахтера" в групповом турнире Лиги чемпионов немецкий "Хоффенхайм", представляющий поселок с населением в 3 тысячи человек, использует передовые специальные технологии, которые позволяют собирать всю возможную информацию о футболистах.

Об этом сообщается в сюжете проекта FootballHub.

Возле тренировочного поля на базе клуба стоит огромный экран. Он позволяет главному тренеру "Хоффенхайма" Юлиану Нагельсманну на протяжении занятия моделировать упражнения, а также указывать на ошибки подопечных.

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"Хоффенхайм" - молодая команда и поэтому мы давно поняли: чтобы быть успешными, надо внедрять новаторские идеи. Данные, которые мы собираем, можно анализировать и применять в своих целях. Мы имеем индивидуальные профили всех игроков и мы анализируем, как сделать их сильнее. У нас большое количество показателей и статистики: начиная от того, чем питается игрок, и что ему нужно есть, чтобы он лучше себя чувствовал". - отметил Рафаэль Гоффнер, глава отдела инноваций "Хоффенхайма".

"Наши футболисты носят сенсоры во время тренировок. Но цифры - не главное. Технологии могут показать, что игрок не в лучшем состоянии, однако тренер может поговорить с ним и, если почувствует особую мотивацию футболиста, он будет играть.

Перед тем, как подписать новичка, мы проводим целый ряд исследований. Проверяем скорость бега, как он прыгает, как насыщается кислородом кровь во время тренировки. Этот микс показывает, способен ли футболист играть на уровне Бундеслиги", - добавил Гоффнер.

Напомним, "Хоффенхайм" потерял шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от "Шахтера" (2:3) у себя дома.