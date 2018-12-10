Защитник ФК Львов Адамюк признан лучшим игроком 18-го тура УПЛ, Бакалов стал лучшим тренером

ФК "Львов" обыграл на выезде "Александрию".

Украинская Премьер-лига объявила лауреатов 18-го тура соревнований, который состоялся в минувшие выходные. Защитник команды ФК "Львов" Владимир Адамюк, забивший два мяча в ворота "Александрии" в выездной встрече, признан лучшим игроком тура.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

27-летний футболист одержал победу благодаря голосованию экспертов, на один балл опередив капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.

В свою очередь, лучшим тренером 18-го тура признан наставник "Львова" Юрий Бакалов.

Напомним, ФК "Львов" на выезде нанес поражение (2:1) одному из лидеров - "Александрии", которая до этого тура шла на втором месте, однако после поражения в последнем официальном матче года уступила вторую строчку "Динамо".