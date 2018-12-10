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Футболисты Динамо посетили военный госпиталь

12:29, 10 декабря 2018
Футбол
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Игроки "Динамо" навестили бойцов АТО / twitter.com

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

С раненными бойцами пообщались Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Артем Беседин и Николай Шапаренко, также сделав фото на память.

Как сообщал УНИАН, президент динамовцев Игорь Суркис призвал всех украинских болельщиков поддержать на "Олимпийском" и "Динамо", и "Шахтер", которые на этой неделе проведут матчи еврокубков.

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Теги: #украинские военные#Динамо Киев