Футболисты Динамо посетили военный госпиталь

Динамовцы традиционно навестили раненых бойцов АТО

Футболисты киевского «Динамо» навестили раненых бойцов АТО, посетив Центральный клинический военный госпиталь.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

С раненными бойцами пообщались Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Артем Беседин и Николай Шапаренко, также сделав фото на память.

Как сообщал УНИАН, президент динамовцев Игорь Суркис призвал всех украинских болельщиков поддержать на "Олимпийском" и "Динамо", и "Шахтер", которые на этой неделе проведут матчи еврокубков.