Футболисты Динамо посетили военный госпиталь
12:29, 10 декабря 2018Футбол
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Динамовцы традиционно навестили раненых бойцов АТО
Игроки "Динамо" навестили бойцов АТО / twitter.com
Футболисты киевского «Динамо» навестили раненых бойцов АТО, посетив Центральный клинический военный госпиталь.
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
С раненными бойцами пообщались Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Артем Беседин и Николай Шапаренко, также сделав фото на память.
Как сообщал УНИАН, президент динамовцев Игорь Суркис призвал всех украинских болельщиков поддержать на "Олимпийском" и "Динамо", и "Шахтер", которые на этой неделе проведут матчи еврокубков.
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