Роналду: я не скучаю по Месси, но хочу, чтобы он приехал в Италию

Криштиану Роналду и Лионель Месси больше не играют в одном чемпионате, как это было раньше.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, скучает ли он по форварду «Барселоны» Лионелю Месси после того, как ушёл из «Реала» и перебрался в Италию.

"Нет, не скучаю. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, я много выиграл со своими командами. Пока Лионель остается в Испании, возможно, он нуждается во мне больше. Жизнь - это вызов, мне это нравится, и мне нравится делать людей счастливыми", - отметил Роналду.

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"Я хотел бы, чтобы Месси когда-нибудь приехал играть в Италию. Как и я, он принимает вызов. Но если он счастлив там, то я уважаю его выбор. Он фантастический игрок, хороший парень. Это моя новая жизнь, и я счастлив", - цитирует португальского футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за туринский "Ювентус" с лета 2018 года.

Обладателем Золотого мяча-2018 стал хорват Лука Модрич из "Реала", который прервал 10-летнюю гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси.