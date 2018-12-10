Ривер Плейт в 4-й раз выиграл Кубок Либертадорес, в эпичном дерби в Мадриде обыграв Бока Хуниорс

Финальную битву двух аргентинских клубов решили проводить в Мадриде на переполненном "Сантьяго Бернабеу".

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился решающий поединок Кубка Либертадорес по футболу - одного из самых престижных на планете, в котором определяется лучший клуб Южной Америки.

В финале 2018 года встречались два аргентинских гранда - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", при этом впервые за 58-летнюю историю соревнований в решающем поединке играли команды из одного города - Буэнос-Айреса.

После ничьей в первом матче (2:2), который состоялся на поле "Бока Хуниорс", во втором поединке победу праздновал "Ривер Плейт" - 3:1. Таким образом, "Миллионеры" (прозвище "Ривер Плейт") в четвертый раз в истории стали обладателями Кубка Либертадорес.

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На 44-й минутефутболисты "Бока Хуниорс" открыли счет - Бенедетто реализовал выход один на один. Пратто сравнял счет на 68-й минуте.

Согласно регламенту, при счете 1:1 (3:3 в сумме) были назначены дополнительные два тайма по 15 минут. Уже в самом начале овертайма "Бока Хуниорс" остался вдесятером - красную карточку получил Барриос.

На 109-й минуте Кинтеро шикарным дальним ударом под переладину вывел "Ривер Плейт" вперед - 2:1. Соперники всеми силами пытались отыграться, превратив вратаря Эстебана Андраду в полевого игрока, однако на 122-й минуте точку в матче поставил Мартинес, который вышел на пустые ворота и сделал счет 3:1.

Напомним, что 24 ноября ответный матч между командами в Буэнос-Айресе был сорван: болельщики «Ривер Плейт» напали на автобус с футболистами «Бока Хуниорс», в результате чего в автобусе были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков. Полиция в результате хулиганских действий фанатов арестовала 29 человек. Руководство Южноамериканской футбольной конфедерации приняло решение провести поединок в Европе.