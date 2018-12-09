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Шахтер продал уже 20 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с Лионом в Киеве

19:55, 09 декабря 2018
Футбол
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Шахтер призывает киевлян поддержать команду в решающем матче еврокубка / football.ua

Об этом говорится в сообщаении в официальном аккаунте ФК Шахтер в Twitter.

Напомним, что победа в этом матче гарантирует дончанам выход в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.

Матч состоится на НСК Олимпийский в среду, 12 декабря. Начало игры - в 22.00.

Билеты продаются на специальном сервисе ESPORT и в кассах НСК Олимпийский.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер