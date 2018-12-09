Шахтер продал уже 20 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с Лионом в Киеве
19:55, 09 декабря 2018Футбол
109 0
Матч состоится на НСК Олимпийский 12 декабря.
Шахтер призывает киевлян поддержать команду в решающем матче еврокубка / football.ua
Футбольный клуб Шахтер (Донецк) продал уже 20 тысяч билетов на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского Лиона.
Об этом говорится в сообщаении в официальном аккаунте ФК Шахтер в Twitter.
Напомним, что победа в этом матче гарантирует дончанам выход в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.
Матч состоится на НСК Олимпийский в среду, 12 декабря. Начало игры - в 22.00.
Билеты продаются на специальном сервисе ESPORT и в кассах НСК Олимпийский.
Цифра дня. 20 тысяч билетов на игру #ШахтерЛион в Киеве уже проданы!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 декабря 2018 г.
Поддержите нас на НСК «Олимпийский» 12 декабря!
Билеты на суперматч Лиги чемпионов: https://t.co/4qJjPADGgo. pic.twitter.com/vj2ZPfum0J
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter