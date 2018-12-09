Шахтер продал уже 20 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с Лионом в Киеве

Матч состоится на НСК Олимпийский 12 декабря.

Футбольный клуб Шахтер (Донецк) продал уже 20 тысяч билетов на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского Лиона.

Об этом говорится в сообщаении в официальном аккаунте ФК Шахтер в Twitter.

Напомним, что победа в этом матче гарантирует дончанам выход в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.

Матч состоится на НСК Олимпийский в среду, 12 декабря. Начало игры - в 22.00.

Билеты продаются на специальном сервисе ESPORT и в кассах НСК Олимпийский.